Американский космолет завершил почти двухгодичную миссию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В воскресенье вечером на Землю вернулся космолет НАСА X37B, который провел на орбите более 700, сообщили американские ВВС.

Это новейший корабль многоразового использования, на котором отрабатываются последние технологии полета в космос. В процессе экспедиции Orbital test vehicle mission 4 попытались сократить риски и разработать технику использования космических челноков.

The #X37B #OTV4 is the newest and most advanced re-entry spacecraft. Find out more about today's landing here: https://t.co/GUGgOMQiYg pic.twitter.com/HfHHVnWhYc