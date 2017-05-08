Самую тяжелую женщину в мире срочно перевезли на лечение в ОАЭ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Египтянка Эман Абд эль-Ати весом около 500 килограммов заработала новые болезни в индийской больнице, сообщила в понедельник BBC News . Ее срочно перевезли на лечение из Индии в Объединенные Арабские эмираты.

Арабские врачи установили, что пациентка кроме ожирения страдает сердечными заболеваниями и бактериальной инфекцией, которую получила из-за пролежней. Индийские врачи утверждали, что Абд эль-Ати потеряла более 250 килограммов. Однако ее сестра Шайма Селим опубликовала в интернете видео со своей сестрой в тяжелом состоянии, на котором видно, что она похудела не так сильно. В индийской больнице отвергли обвинения в некачественном лечении.

Сейчас в ОАЭ работают над тем, чтобы вылечить приобретенные болезни и помочь пациентке самостоятельно садиться.

Абб эль-Ати приехала в Индию в феврале в специально модифицированном самолете, чтобы пройти курс жидкостной диеты и провести операцию для снижения веса.