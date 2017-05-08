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В Эстонии откроют на частной территории памятный камень советским летчикам

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии в городе Кивиыли в среду будет открыт памятный камень советским лётчикам, погибшим в боях за освобождение Эстонии от гитлеровских захватчиков, сообщил портал baltia.eu..

25 февраля 1944 года в Эстонии, в районе деревни Ряза, ныне волость Люганузе, в воздушном бою был сбит советский бомбардировщик Пе-2. Экипаж в составе - командир Л.В Салтыков, штурман В.М.Михалёв, стрелок-радист М.К.Малькова - погиб.

Останки лётчиков, по имеющейся информации, остались на месте взрыва и не перезахоранивались. Местные мальчишки нашли там пистолет ТТ с согнутым от взрыва на 90 градусов дулом и именные командирские часы. По именным часам старшего лейтенанта Михалёва в 1962 году установили экипаж самолета.

В 1964 году в присутствии мамы штурмана Анны Семёновны Михалёвой возле школы Ряза, на месте воздушного боя, был установлен памятный камень погибшему экипажу. После отделения Эстонии от СССР плитка памятного камня была похищена.

В 2013 при поддержке руководства Ленинградской области была изготовлена новая гранитная плитка и установлена на камне Андреем Лазуриным, Юрием Мальцевым и Саркисом Татевосяном.

Однако в мае 2014 года было обнаружено, что и эта табличка похищена вандалами. Полиция возбудила уголовное дело, но установить личности вандалов не смогла.

Активисты пришли к выводу, что памятный камень повреждается не случайно и предприняли шаги по его перемещению рядом с имеющимся братским захоронением в Кюттейыу. Однако в последний момент мэр г.Кивиыли Николай Воейкин заявил, что горуправа не разрешает установку камня на территории захоронения Кюттейыу.

В результате камень был перемещён в Кивиыли на собственную землю Саркиса Татевосяна, где и будет установлен лицевой стороной к ул. Вабадузе, на въезде в Кивиыли.

Теги: Эстония
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