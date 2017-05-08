В Грузии при спуске по реке на каяке погиб российский турист

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В селе Гоми Озургетского района на западе Грузия во время спуска по реке Бжужи погиб российский турист, сообщают грузинские СМИ в понедельник.

Согласно сообщениям, два туриста из России решили спуститься по быстрой реке, однако столкнулись с глыбой, в результате чего один из них погиб, второй получил небольшие повреждения.

Накануне туристы приняли участие в турнире по каякингу на реке Бжужи, который имеет традиционный характер и проводится уже несколько лет. В нынешнем году в турнире принимали участие несколько десятков туристов из разных стран.