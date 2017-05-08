Трое военнослужащих Нагорного Карабаха погибли при падении автомобиля в водоем

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) при падении автомобиля в водоем погибли трое военнослужащих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобороны НКР.

По данным ведомства, в водоем, расположенный близ военной части в Матагисе, упал автомобиль марки "Вилис", водитель и два пассажира которого утонули.

По предварительным данным, утонули военнослужащие срочники Рубен Барсегян (1998 года рождения), Рафаель Бишарян (1997 года рождения) и Рубен Мнацаканян (1998 года рождения). В связи с трагедией ведется следствие.