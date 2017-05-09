Северный вокзал в Париже эвакуирован

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - На Северном вокзале в Париже проходит полицейская спецоперация, передает в ночь на вторник BFM TV.

Сообщается, что целью силовиков был скоростной поезд, прибывший с юга, из региона Валансьен, на котором, по некоторым данным, находилось трое подозреваемых в терроризме. Из состава высадили всех пассажиров, всего более 200 человек.

Macron told the French people to accept terrorism as part of their daily life and now they will feel the consequences. #GareduNord pic.twitter.com/ckWcbhQQ2I — Based Monitored 🇺🇸 (@BasedMonitored) 8 мая 2017 г.

Полиция также перекрыла доступ к вокзальной площади и входы на прилегающие станции метро. Поезда проезжают Северный вокзал без остановки.