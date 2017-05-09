Трамп назвал "цирком" слушания в Сенате по поводу его связей с Россией

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной ложью" информацию о его связи с Россией и задался вопросом, когда обвинения в его адрес закончатся.

"История о сговоре между Трампом и Россией - это абсолютная ложь, когда этот финансируемый налогоплательщиками "цирк" закончится?", - написал он в своем твиттере, прокомментировав таким образом слушания в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в президентские выборы США.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

По словам американского лидера, бывший глава Нацразведки "Джеймс Клэппер повторил то, что уже знают все, включая лживые СМИ - "нет никаких доказательств" сговора России и Трампа". "Салли Йейтс (бывшая и.о.генпрокурора США - ИФ) сегодня вызвала чрезвычайное недовольство у лживых СМИ - она не сказала ничего нового!" - продолжил Трамп.

Ранее во время слушаний в верхней палате конгресса США Клэппер опроверг информацию о связи предвыборного штаба Трампа с Москвой. В свою очередь Йейтс не стала отвечать на данный вопрос, заявив, что "ей потребуется раскрыть секретную информацию". "Однако это не значит, что мой ответ утвердительный", - добавила она.