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Что случилось этой ночью: вторник, 9 мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России начались торжества в честь 72-летней годовщины победы в Великой отечественной войне. Военные парады и акции "Бессмертный полк" прошли на востоке страны, к главному параду готовится Москва, несмотря на плохую погоду.

- Советники президента Дональда Трампа представили ему новую стратегию США в Афганистане, которая предусматривает значительное увеличение американского военного присутствия в этой стране.

- В Южной Корее начались президентские выборы, всего баллотируется 13 кандидатов. Согласно опросам, больше всего шансов у Мун Чжэ Ин от Демократической партии.

- Мария Шарапова потерпела неудачу в матче второго круга женского турнира Mutua Madrid Open в столице Испании против представительницы Канады Эжени Бушар. Таким образом, российская теннисистка выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде соревнования.

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