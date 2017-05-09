Российские байкеры поздравили в Тбилиси ветеранов с праздником Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Поздравить грузинских ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы в тбилисском парке Ваке прибыли двое членов российского байкерского клуба "Ночные волки". Они возложили цветы у могилы Неизвестного солдата.

В беседе с журналистами они заявили, что без особых проблем пересекли грузинскую границу. "Мы хотели поздравить ветеранов с праздником, поэтому и прибыли в Грузию", - сказал один из байкеров.

Ранее МВД Грузии заявило, что на прошлой неделе 50 российским байкерам из клуба "Ночные волки" было отказано во въезде в Грузию в связи с возможными провокациями.