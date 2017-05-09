Мэр Риги возложил цветы к монументу Победы в столице Латвии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мэр Риги Нил Ушаков, представители Рижской думы и послы России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана в Латвии возложили во вторник утром цветы к монументу освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

В парке Победы собралось несколько сотен человек, многие возлагают цветы к монументу.

Во вторник в Риге ряд общественных организаций проводит мероприятия в честь Дня Победы.

После церемонии возложения цветов к монументу освободителям Риги начнется праздничный концерт с участием более 500 латвийских и зарубежных артистов. В 19:00 пройдет минута молчания, в 21:20 с речью к собравшимся обратится Н.Ушаков, после чего начнется концерт российской рок-группы "Чайф".

На 9 мая с 15:00 до 19:00 заявлено также шествие в рамках акции "Бессмертный полк" от перекрестка улиц Калнциема и Слокас по ул. Слокас до парка Победы. Мероприятие заявлено частными лицами Маргаритой Драгиле и Елизаветой Кривцовой.