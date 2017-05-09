Нетаньяху поздравил россиян с 72-й годовщиной Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник поздравил Россию с днем Победы и отметил подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

"Сложно представить, как бы мир выглядел сейчас, если бы не потрясающая жертвенность российского народа", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном веб-сайте израильского МИД.

"Израиль преклоняется перед героизмом и военной мощью Красной армии во время войны, которая сыграла такую решающую роль в защите евреев", - отметил Нетаньяху.

"Сегодня миллионы людей собираются по всему миру для того, чтобы отдать дань памяти смелым мужчинам и женщинам, которые боролись за освобождение от нацистской тирании", - добавил он.

При этом премьер страны подчеркнул, что в Израиле, как ожидается, во вторник также пройдут марши и торжества, приуроченные ко дню Победы.