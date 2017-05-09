В МИД Израиля вызвали посла Турции из-за слов Эрдогана по Иерусалиму

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Турецкий посол Кемаль Окем был вызван в израильское внешнеполитическое ведомство после недавних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, пишет во вторник издание Jerusalem Post.
"Те, кто систематически допускает нарушения прав человека в своей собственной стране, не должен поучать единственную настоящую демократию в регионе", - приводит издание выдержки из заявления израильского МИД.
"Израиль встает на защиту свободы вероисповедания евреев, мусульман и христиан - и будет продолжать так делать, независимо от необоснованной клеветы против них", - отмечается в документе.
Эрдоган, напоминает Jerusalem Post, накануне обратился с призывом к мусульманам "как можно чаще посещать мечеть Аль-Акса" и назвал "каждый день оккупации Иерусалима Израилем оскорблением для них".
Мечеть Аль-Акса расположена на Храмовой горе Иерусалима. Она является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.