Британский корабль сопроводил через Ла-Манш российскую подлодку

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Британский военный корабль Somerset сопровождал российскую подлодку "Краснодар" в тот момент, когда она проходила через пролив Ла-Манш, сообщает веб-сайт британской газеты The Daily Mail.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, уточняет издание.

"Сопровождение военных кораблей - в данном случае речь идет о российской подлодке - во время их прохождения через британские воды, - это лишь защита нашего островного государства", - приводит газета слова командира Somerset Тима Берри.

Как добавил Берри, "патрулирование моря как в наших внутренних водах, так и за их пределами - ключевая задача Королевских ВМС".