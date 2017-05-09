В Словакии провели акцию против возрождения фашизма

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Гуманитарная акция "Миссия мира и согласия", которую провели в Братиславе представители организаций офицеров запаса и резерва из более 30 стран, завершилась во вторник церемонией возложения венков к монументу воинам, погибшим при освобождении Словакии от фашизма.

"Главная цель международной гуманитарной акции "Миссия мира и согласия" - предупредить и не допустить возрождение неофашизма", - заявил "Интерфаксу" президент Международного консультативного комитета (МКК) организаций офицеров запаса и резерва Александр Каньшин.

Он отметил, что "отдать святую дань память воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, пришли ветераны, представляющие сегодня страны, входящие в различные военно-политические блоки и далеко не во всем согласные в оценке современных событий".

"Однако мы едины в главном, - отметил Каньшин, - нельзя допустить повторения тех ужасов, которые принес народам германский фашизм в годы Второй мировой войны".

Представляющий на церемонии российских ветеранов председатель совета ветеранов республики Северная Осетия - Алания генерал-майор Солтан Каболов в свою очередь отметил, что "в освобождении Братиславы в едином строю со словацкими братьями активно участвовали сыны Северной Осетии, большую роль сыграл советский военачальник генерал армии дважды Герой Советского Союза Исса Плиев".

В церемонии возложения венков приняли участие посол РФ в Словакии Алексей Федотов, руководители организаций, входящих в МКК, другие официальные лица.

Акция "Миссия мира и согласия" в Словакии объединила участников из более 30 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Средней Азии, ряда международных организаций.