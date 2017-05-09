Срочная эвакуация начата в хранилище радиоактивных материалов в США

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Власти американского штата Вашингтон срочно эвакуируют персонал Хэнфордского комплекса, который является крупнейшем в США хранилищем радиоактивных материалов. Как сообщает CNN, в комплексе произошло обрушение тоннеля.

В заявлении министерства энергетики США говорится, что почва осела в районе железнодорожных тоннелей, в которых хранятся опасные материалы.

В свою очередь агентство Associated Press уточняет, что, по предварительной информации, утечки радиации не произошло. В момент обрушения внутри тоннеля никого не было.

Инцидент произошел на Хэнфордском комплексе, который расположен в 200 милях (320 км) от Сиэтла. Ранее там велось производство радиоактивных материалов, сейчас он используется в качестве хранилища. В нем находится около 56 млн галлонов радиоактивных отходов, большая часть из которых содержится в подземных могильниках.

Комплекс был построен во время Второй мировой войны, там был произведен практически весь плутоний, который находится и находился на вооружении США. В том числе радиоактивные материалы, использованные в бомбе, сброшенной на Нагасаки.

Последний реактор был закрыт в 1987 году, с 1989 года власти занимаются расчисткой территории. Как констатирует CNN, на проекты по утилизации отходов несколько лет назад было выделено более $2 млрд, но работа далека от завершения.