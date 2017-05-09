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Полиция задержала более 20 человек в Одессе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники украинской полиции задержали 21 человека в рамках мероприятий по обеспечению правопорядка 9 мая в Одессе.

Как сообщило Главное управление нацполиции в Одесской области, в отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 173 и 178 (мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественных местах) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, полиция начала 4 уголовных производства по статье 436 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и одно уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины. Ранее полиция сообщала о 15 задержанных, среди которых были участники потасовок на Аллее Славы.

Теги: Украина, Одесса
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