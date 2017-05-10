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МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту несчастного случая в шахте

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - МВД Грузии в полночь на среду сделало заявление в связи с произошедшим в Ткибули на шахте имени Миндели несчастным случаем, унесшим жизни, по предварительным данным, четырех человек.

"В Центр оперативного управления неотложной помощи МВД Грузии поступило сообщение, что в шахте имени Миндели города Ткибули при выполнении ремонтных работ упали в шахту четыре горняка", - говорится в заявлении.

По информации ведомства, правоохранители и представители Ткибульской спасательной группы Агентства по чрезвычайным ситуациям оперативно выехали на место происшествия. В спасательные мероприятия также включились горные спасатели управления по реагированию на особо чрезвычайные ситуации (ЧС) Агентства по ЧС МВД и группа инспекторов труда Минздрава Грузии.

"В связи с произошедшим фактом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее за собой лишение жизни", - сказано в заявлении МВД.

Как сообщалось, во вторник в ткибульской шахте имени Миндели во время ремонтных работ обрушилось специальное оборудование, предназначенное для спуска в забой шахтеров, в результате чего, по предварительной информации, погибли четыре человека, сорвавшиеся с 400-метровой высоты.

Теги: Грузия, Ткибули
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