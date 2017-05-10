Что случилось этой ночью: среда, 10 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Официально из-за того, что директор не способен к эффективному руководству. В последние месяцы происходит конфликт между администрацией президента и Коми.

- Стало известно, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

- В финал Лиги чемпионов УЕФА вышел туринский "Ювентус". Теперь команде из Италии нужно дождаться исхода матча между "Реалом" и "Атлетико" из Мадрида.

- Во вторник вечером определились 10 первых финалистов "Евровидения", которое проходит в Киеве.