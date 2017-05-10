Экс-кандидат в президенты Франции Амон объявил о создании нового левого движения

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Выбывший в первом туре президентских выборов во Франции кандидат от социалистов Бенуа Амон заявил, что создает новое движение левого толка, сообщают французские СМИ.

"Я запущу 1 июля движение для восстановления левого крыла, которое будет выходить за рамки политической принадлежности", - сказал Амон в среду в эфире радиостанции France Inter.

"Левое крыло может возродиться не через стремления одного человека или политическую принадлежность, а благодаря новым идеям", - добавил политик. По его словам, он продолжит "выступать в защиту идей", о которых он заявлял в ходе своей предвыборной кампании.

В первом туре выборов президента Франция Амон занял пятое место, получив около 6% голосов.