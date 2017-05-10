В Израиле умер депутат Госдумы от ЛДПР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Василий Тарасюк (фракция ЛДПР) умер во время отпуска в Израиле, подтвердил "Интерфаксу" в среду вице-спикер Госдумы от фракции Игорь Лебедев.

"Да, это так. Сожалеем и выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги", - сказал агентству в среду Лебедев.

С 1 по 14 мая все депутаты Госдумы находятся в отпуске.

Тарасюк занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; в своей фракции он был одним из самых состоятельных депутатов. Тарасюку было 68 лет.