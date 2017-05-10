В мире

За майские праздники украинские пограничники не пустили в страну более 200 россиян

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В период с 28 апреля по 9 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали почти тысячу человек за незаконное пересечение госграницы и "по разным причинам" отказали в пропуске в страну почти 220 гражданам РФ, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Во время всех майских праздников Государственная пограничная служба Украины значительно усилила меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Они были направлены на недопущение проникновения на территорию нашей страны под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также перевозки оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу Украины", - информирует пресс-служба.

В указанный период времени сотрудники Госпогранслужбы Украины также реализовали более 100 срабатываний базы Интерпола, выполнили более 800 поручений уполномоченных государственных органов и "по разным причинам отказали в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации"

Теги: Украина, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Белый дом назвал время встречи Трампа с ЛавровымБелый дом назвал время встречи Трампа с Лавровым
Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в СШАПодробнее
Заместитель уволенного Коми временно возглавит ФБРЗаместитель уволенного Коми временно возглавит ФБР
Бывшего директора Бюро отправили за неспособность "эффективно руководить"Подробнее
Уволен директор ФБРУволен директор ФБР
Джеймс Коми неоднократно заявлял о влиянии России на внутренние американские делаПодробнее
США поставят сирийским курдам оружие для захвата РаккиСША поставят сирийским курдам оружие для захвата Ракки
Против снабжения курдов оружием выступает ТурцияПодробнее
Срочная эвакуация начата в хранилище радиоактивных материалов в СШАСрочная эвакуация начата в хранилище радиоактивных материалов в США
По данным министерства энергетики США, утечки радиации в результате обрушения тоннеля Хэнфордского комплекса не произошлоПодробнее
Минобороны опровергло данные о захвате и казни российского военного в СирииМинобороны опровергло данные о захвате и казни российского военного в Сирии
Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что его убили террористы ИГПодробнее
Военные самолеты США и Швеции провели разведку у российских границВоенные самолеты США и Швеции провели разведку у российских границ
Самолеты-разведчики были замечены над акваторией Балтийского моря близ Калининградской областиПодробнее
Марш "Бессмертный полк" собрал в Киеве три тысячи участниковМарш "Бессмертный полк" собрал в Киеве три тысячи участников
Такие данные предоставила украинская полиция, которая также открыла уголовное производство по факту инцидентов возле офиса националистической организацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция "Бессмертный полк"20 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Парад Победы в Москве14 фото
09 мая
Парад Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в РоссиюВ РоссииВ "Единой России" раскритиковали инициативу введения налога на малодетностьКультураУмер кинокритик Даниил ДондурейВ РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
Российских офицеров наградят за срыв атаки террористов в Сирии
Букмекеры предрекли крупную победу сборной РФ над Данией на ЧМ по хоккею
За майские праздники украинские пограничники не пустили в страну более 200 россиян
Франция потребовала наказать виновных в домогательствах к наблюдателю ОБСЕ в Донбассе
"Салават "Юлаев" приобрел хоккеиста сборной Чехии
Ставший свидетелем убийства Немцова водитель уборочной машины дал показания
Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
В жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отопление
В Германии в рамках антитеррористической операции начались обыски
Volkswagen инвестирует 9 млрд евро в экологичные технологии за 5 лет
Доходы супруги главы Крыма выросли за год почти в 10 раз
Спасенного зоозащитниками тувинского медвежонка отправили в нацпарк Башкирии
Продление ареста мэру Переславля-Залесского признали законным
Выстреливший в полицейского мужчина арестован в Благовещенске
ЦБ установил курсы доллара и евро на 11 мая
Руководство ФК "Спартак" поздравило игроков с чемпионством
Часть депозитарных сервисов НРД и канал связи SWIFT временно недоступны
Coffeeshop Company собралась увеличить сеть кофеен в РФ почти в 3 раза
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи