За майские праздники украинские пограничники не пустили в страну более 200 россиян

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В период с 28 апреля по 9 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали почти тысячу человек за незаконное пересечение госграницы и "по разным причинам" отказали в пропуске в страну почти 220 гражданам РФ, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Во время всех майских праздников Государственная пограничная служба Украины значительно усилила меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах. Они были направлены на недопущение проникновения на территорию нашей страны под видом мирных граждан террористов, диверсантов и провокаторов, а также перевозки оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу Украины", - информирует пресс-служба.

В указанный период времени сотрудники Госпогранслужбы Украины также реализовали более 100 срабатываний базы Интерпола, выполнили более 800 поручений уполномоченных государственных органов и "по разным причинам отказали в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации"