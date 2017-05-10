Власти Чехии распорядились задержать экс-лидера арт-группы "Война" Воротникова

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Чехии издали распоряжение на задержание лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова, сообщает в среду чешское издание "Днес" со ссылкой на представителя прокуратуры Чехии Штепанку Зенклову.

"Государственное обвинение издало распоряжение о его задержании, поскольку он трижды не явился на допрос и не был обнаружен по адресу, который он предоставил суду", - сообщила Зенклова, отметив, что полиция занимается поисками Воротникова, но, где он сейчас проживает, неизвестно.

Олег Воротников был задержан в Праге при проверке документов, поскольку его имя с 2011 года внесено в список лиц, разыскиваемых Интерполом по запросу России.

Летом 2014 года Воротникова уже задерживали с женой в Италии, и, как сообщалось, суд в Венеции отпустил его под подписку о невыезде.

В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Находясь под подпиской о невыезде, он скрылся и в мае 2011 года был объявлен в международный розыск. В международном розыске также находится его супруга.