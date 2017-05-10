В Великобритании началось строительство первой за 22 года АЭС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании официально началось строительство основной части АЭС Hinkley Point С. Проект первой за 20 лет атомной электростанции в стране предполагает постройку двух ядерных реакторов на мысе Хинкли-Пойнт в графстве Сомерсет на юго-западе Англии.

Он совместно финансируется французской Electricite de France (EDF) и консорциумом китайских инвесторов во главе с China General Nuclear (CGN), которые предоставят треть необходимой суммы.

В сентябре 2016 года стороны подписали с правительством Великобритании окончательное соглашение о строительстве АЭС Hinkley Point С общей стоимостью 18 млрд фунтов стерлингов.

После введения в строй АЭС будет обеспечивать около 7% производимой в Великобритании электроэнергии, сообщил заместитель гендиректора CGN Тан Цзяньшэн, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

CGN и EDF в настоящее время сотрудничают также по двум другим британским ядерным проектам - в Сайзуэлле и Брадуэлле. В частности, в Брадуэлле ожидается применение технологий первого в Китае ядерного реактора третьего поколения собственной разработки "Хуалун-1", если эти технологии успешно пройдут проверку в Великобритании.

АЭС в Хинкли-Пойнт будет первой построенной в стране атомной электростанцией с 1995 года. Hinkley Point C будет построена рядом с существующей Hinkley Point B (ею также управляет EDF), эксплуатация которой должна прекратиться в 2023 году.

Первая подача электроэнергии запланирована на 2025 год. Период эксплуатации установлен в 60 лет. Строительство АЭС позволит создать 25 тыс. рабочих мест, затем на ней будут работать 900 человек.