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В бельгийском пособии для изучающих язык мигрантов обнаружили примеры о бомбах и тюрьме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Телеканал RTBF сообщил в среду о спорном учебном материале, с помощью которого в брюссельской коммуне Андерлехт на курсах социальной поддержки "Эразм" обучают французскому языку неграмотных и иммигрантов.

"Папа бросает бомбу и идет в тюрьму", "он бросил бомбу и идет в тюрьму", "он мне показывает свою бомбу в тюрьме" - такие фразы предложено заучить по учебнику для закрепления произношения одного из звуков.

Внимание в социальных сетях к этому случаю привлекла принимающая иракского беженца женщина Катрин Лемэр. Она сочла использование такой терминологии для обучения прибывающих в Бельгию иммигрантов недопустимым. "Осознаем ли мы действительно, что речь идет о методическом учебном материале, предлагаемом страной-хозяйкой с целью интеграции приезжих?", - задает вопрос Лемэр.

Ее прибывший из Ирака гость по имени Раад сначала не понимал смысла этих предложений. Но когда их ему перевели, был удивлен. "Мне не понравились эти слова, потому что в Ираке мы много страдали: бомбы, заминированные автомашины... Я не знаю, что об этом сказать, но мне очень грустно".

Журналисты RTBF ознакомились с учебником. Речь идет о методическом материале второй ступени социальных курсов по обучению грамотности. Издатель на учебнике не указан.

Директор центра обучения Бернар Делеклюз, к которому обратился канал, признал ошибку и сказал, что "удивлен и шокирован". Он заверил, что разбирается, откуда взялось эта пособие, и не хочет, чтобы оно бросало тень на весь коллектив из 40 преподавателей, обучающих 2,5 тыс. учеников. Делеклюз распорядился удалить эти фразы из учебников.

Теги: Бельгия
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