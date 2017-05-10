Российский вертолет был обстрелян в Республике Конго

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные обстреляли российский вертолет, работающий в Конго по контракту с ООН, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в миссии.

"Вертолет Ми-8, принадлежащий одной из авиакомпаний РФ, накануне выполнял полет в соответствии с контрактом с миссией ООН в Республике Конго. Во время полета пилоты почувствовали удар в районе хвостовой части машины. На постполетном осмотре на хвостовой балке вертолета было обнаружено пулевое отверстие", - сказал источник.

Он уточнил, что пилоты вертолета - граждане РФ, штатные сотрудники авиакомпании.

"Никто не пострадал. Проводится разбирательство", - сказал собеседник агентства.