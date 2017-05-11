"Сирийские демократические силы" заявили об освобождении города Эс-Саура

Город был четыре года занят боевиками ИГ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Поддерживаемые США группировки заявили об освобождении сирийского города Эс-Саура (Tabqa) и Саурской плотины от "Исламского государства" (террористическая группировка; запрещена в РФ), передает CNN.

"Сирийские демократические силы (СДС), совместные силы, представленные преимущественно курдскими и арабскими бойцами, получили контроль над городом" - приводит телеканал слова представителя СДС Талала Сило.

Эс-Саура - второй по численности населения город провинции Ракка. Название Эс-Саура буквально означает "Революция", в честь Революции 8 марта 1963 года. Саурская плотина около города перекрывает реку Евфрат, образуя зону затопления - озеро Эль-Асад.

С 2013 года город был занят "Исламским государством".