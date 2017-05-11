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Суд в Австрии приговорил сирийца к пожизненному сроку за убийство 20 солдат

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Суд австрийского города Иннсбрук (земля Тироль) приговорил к пожизненному заключению уроженца Сирии, признав его виновным в убийстве 20 человек, сообщает в четверг немецкий журнал Der Spiegel.

По его информации, 27-летний мужчина состоял в рядах оппозиционной Свободной сирийской армии и убил 20 безоружных солдат армии Сирии.

Отмечается, что мужчина был задержан в тирольском лагере для беженцев в июне 2016 года.

Следствию удалось установить, что мужчина совершил убийства в 2013 и 2014 годах в сирийском городе Хомс и его окрестностях.

Теги: Австрия, Иннсбрук, Сирия
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