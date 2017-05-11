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Экс-президента Бразилии допрашивали пять часов по обвинению в коррупции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Федеральный судья Сержиу Моро в среду провел первый допрос экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции.

Судья, отвечающий за расследование дела о коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras, в сентябре 2016 года объявил о решении предъявить обвинения бывшему президенту. В связи с этим Лула да Силва официально стал подозреваемым в причастности к делу о коррупции и отмывании денег в Petrobras, против него было начато расследование, сообщает агентство "Синьхуа".

В ходе пятичасового допроса Моро задал вопросы об отношениях между Лулой да Силвой и строительной компанией OAS, которая обвиняется в даче правительственным чиновникам и высокопоставленным представителям Petrobras взятки в обмен на заключение контракта.

Как полагает сторона обвинения, политик незаконно приобрел пентхаус, получив $1 млн от Petrobras. Следователи также подозревают экс-президента и его супругу в том, что они не задекларировали роскошное жилище в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу) и незаконно получили от OAS $747,8 тыс.

Экс-президент на допросе отверг обвинение в получении недвижимости от OAS и заявил, что у него нет намерений приобрести данные апартаменты. Он сообщил, что не знает о коррупционных действиях высокопоставленных представителей Petrobras, и предъявленные ему бразильской прокуратурой обвинения безосновательны. Лула да Силва также подчеркнул, что во время срока своих полномочий поддерживал борьбу с коррупцией и совершенствовал соответствующие статьи законов.

Расследование по обвинениям против Лулы да Силвы находится на последнем этапе. Федеральный суд пока не объявил о конкретной дате вынесения приговора.

Лула да Силва занимал должность президента Бразилии два срока подряд (2003-2010 годы).

Теги: Бразилия, Лула да Силва
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