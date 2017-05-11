Самолеты США и Великобритании разведали обстановку у границ РФ на Севере и Балтике

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Военные самолеты ВВС и ВМС США, а также британских ВВС в четверг провели очередные разведывательные полеты вблизи границ Мурманской и Калининградской областей, а также российских баз в Сирии, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Согласно их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным GLORE74, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершал полет над акваторией Баренцева моря вблизи российской территории.

Аналогичный самолет Королевских британских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ664 вел разведку у морских границ Калининградской области.

Тем временем, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, осуществлял разведку вблизи базы ВМФ России в сирийском порту Тартусе и авиабазы ВКС РФ Хмеймим.

P-8A Poseidon с бортовым номером 168852, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, осуществлял разведку вблизи базы ВМФ России в сирийском порту Тартусе и авиабазы ВКС РФ Хмеймим.

Американский морской разведчик совершал полет вдоль сирийского побережья в международном воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря. Временами он приближался на расстояние 40-50 км к побережью в районах российской военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим.

Как сообщалось, 9 мая стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 также совершил подлет к Калининградской области со стороны Польши. Около трех часов он вел радиотехническую разведку вдоль южных границ области, находясь в польском воздушном пространстве на высоте 9,4 тыс. метров, а также над акваторией Балтийского моря к западу от Балтийска, где расположена база ВМФ России. Одновременно 9 мая со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4. Он вел длительную разведку вдоль побережья области.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.