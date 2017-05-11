Трамп подписал указ об укреплении кибербезопасности

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ об укреплении кибербезопасности, заявил его советник по национальной безопасности Томас Боссерт.

Советник подчеркнул, что указ нацелен на то, чтобы усилить киберзащиту федеральных сетей, помочь в защите от хакеров наиболее важных объектов инфраструктуры США, а также добиться от пользователей Интернетом соблюдения ряда правил.

На вопрос журналиста о том, является ли этот указ реакцией на сообщение об атаках российских хакерах, Боссерт ответил отрицательно.

"Это сделано не в связи с Россией, а для безопасности США", - заявил Боссерт, отметив, что США подвергаются кибератакам не только со стороны России.