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Трамп счел поведение демократов смешным для России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что Россия, возможно, смеется над тем, как США "разрывают себя на части" в попытках оправдать демократов за проигрыш его бывшей соперницы на президентских выборах Хиллари Клинтон.

"Россия, должно быть, смеется, наблюдая за тем, США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах", - написал Трамп в своем микроблоге в Твиттере в четверг.

Теги: Дональд Трамп, США, Россия
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