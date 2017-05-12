Трамп опроверг слухи о наличии у него собственности в России

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет собственности в России.

"У меня нет инвестиций в России, у меня нет собственности в России. Многие думают, что у меня есть офисные здания в Москве. У меня нет собственности в России", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

По словам Трампа, он "направил письмо сенатору Линдси Грэму", в котором говорится, что "он не имеет ничего общего с Россией".

Таким образом американский лидер прокомментировал намерения Грэма изучить вопрос деловых связей Трампа с Россией до победы на выборах в 2016 году.