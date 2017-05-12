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Граждане Грузии назвали РФ наибольшей угрозой для страны

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Согласно опросу, проведённому в Грузии американским Национальным демократическим институтом (NDI), большинство граждан республики считают Россию наибольшей угрозой для страны.

По данным опроса, результаты которого были обнародованы в пятницу, на вопрос какая страна представляет для Грузии самую большую угрозу, 63% назвали Российскую Федерацию. 6% опрошенных назвали угрозой Турцию, США - 5%, по одному проценту получили Армения, Иран и сама Грузия, а 15% затруднились с ответом.

По данным опроса, 35% назвали США страной, которая лучше всех обеспечивает безопасность Грузии, саму Грузию назвали -12 %, Россию - 10%, Азербайджан - 2%, Францию - 1%, Турцию - 1%, Германию - 1%, Армению - 1%, 18% выбрали категорию "ни одна страна", а 17% не дали ответа.

Опрос проводился в период с 7 по 28 апреля. Было опрошено 2493 человека по всей Грузии. NDI был создан властями США в 1983 году. В 2015 году деятельность NDI была объявлена нежелательной на территории РФ.

Теги: Грузия, Россия
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