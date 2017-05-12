В Риме недалеко от учреждения ООН произошел взрыв

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Взрыв произошел около почтового отделения в Риме недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН, сообщает в пятницу итальянский телеканал Rai24.
По первоначальным данным, взорвалась посылка, которую перевозили в автомобиле почтовой службы, однако в дальнейшем стали появляться сведения, что речь идет о самодельном взрывном устройстве, оставленном на стоянке почтового отделения.
Один автомобиль поврежден, пострадавших нет. На место происшествия работают спасатели и взрывотехники. Район происшествия оцеплен.
#Roma, esplosione vicino ufficio postale via #Marmorata. I rilievi della polizia pic.twitter.com/3kTVKvT8uE— Sara Bertuccioli (@sarabertuccioli) 12 мая 2017 г.