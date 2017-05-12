В Риме недалеко от учреждения ООН произошел взрыв

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Взрыв произошел около почтового отделения в Риме недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН, сообщает в пятницу итальянский телеканал Rai24.

По первоначальным данным, взорвалась посылка, которую перевозили в автомобиле почтовой службы, однако в дальнейшем стали появляться сведения, что речь идет о самодельном взрывном устройстве, оставленном на стоянке почтового отделения.

Один автомобиль поврежден, пострадавших нет. На место происшествия работают спасатели и взрывотехники. Район происшествия оцеплен.