Открытие авиасообщения с Египтом снова отложено

Как сообщил источник, Египет уже не заинтересован в присутствии российских специалистов по авиационной безопасности в местных аэропортах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается на неопределенный срок. Причина - в приостановке диалога о присутствии в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности и неустраненных претензий по безопасной эксплуатации терминалов. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что российская сторона так и не получила от египетских коллег очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах. "Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации со стороны как российских, так и египетских властей.

Авиакатастрофа над Синаем

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения в небе над Синайским полуостровом самолета А321 авиакомпании "Когалымавиа", который 31 октября 2015 года выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

В начале марта 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Египет заявила, что план по обеспечению безопасности аэропортов выполнен более чем на 90%, однако остались четыре позиции. Она подчеркнула, что после произошедшей авиакатастрофы над Синаем Россия не может даже в мелочах не учитывать необходимость самой строгой безопасности полетов пассажиров.

11 марта стало известно, что Россия и Египет согласовали проект протокола по авиабезопасности. Согласно документу, контролировать авиабезопасность в

международных аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в/из РФ, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. Для этого ведомство объявило отбор среди сотрудников профильных организаций. При этом авиакомпании - как российские, так и египетские - смогут выполнять полеты между странами только при наличии соглашений с упомянутым юрлицом об оказании услуг по контролю авиабезопасности, следует из протокола.

9 апреля в египетских городах Танта и Александрия произошла серия терактов в христианских храмах. После терактов Каир ввел в стране чрезвычайное положение на три месяца. По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, эти теракты не повлияют на сроки возобновления авиасообщения с Россией.

Ранее глава Минтранса заявлял, что возобновление авиасообщения с Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Лишь после этого для россиян откроются курорты Красного моря.