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Трамп предложил отказаться от брифингов для прессы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу предложил отменить брифинги для представителей СМИ и вместо них раздавать им письменные ответы.

"Может, лучшим решением будет отменить все брифинги для прессы и ради точности раздавать письменные ответы?" - написал президент США на своей странице в твиттере.

"Поскольку я очень активный президент, ведущий множество различных дел, у моих представителей не всегда есть возможность быть абсолютно точными на трибуне", - заявил президент, объяснив предложение отказаться от брифингов для журналистов.

В отдельном сообщении Трамп также написал: "Фальшивые СМИ работают сегодня сверхурочно".

Теги: Дональд Трамп
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