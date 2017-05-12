Мэрия Рима задумалась о запрете для туристов останавливаться у фонтана Треви

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Рима хотят запретить туристам останавливаться возле знаменитого фонтана Треви из-за случаев вандализма, сообщает портал Infobae.

Мэр Рима Вирджиния Рагги сообщила, что власти города хотят организовать движение туристических экскурсий таким образом, чтобы они не могли останавливаться возле фонтана, а осматривали его, проходя мимо. Такое решение связано с поведением гостей города, которые часто устраиваются на лестницах фонтана с едой, погружают ноги в воду и т.д. Кроме того, несколько недель назад двое мужчин, в том числе турист из Испании, разделись догола и плавали в фонтане.

Также власти города могут ликвидировать фургоны по продаже продуктов питания и безалкогольных напитков на площади и некоторые сувенирные стенды.

Фонтан Треви был построен в 1762 году. Он был соединен с акведуком, из которого в фонтан поступала чистая вода из-за пределов города. Типичный образец барочной архитектуры достигает 26 метров в высоту и 20 метров в ширину. В ноябре 2015 года фонтан вновь открылся после реставрации. Согласно поверью, человек, бросивший в фонтан монетку правой рукой, стоя к фонтану спиной, приедет в Рим еще раз. Как сообщали СМИ, в 2016 году туристы набросали в знаменитый Треви монет на 1,4 млн евро.