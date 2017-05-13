Донецк и Киев обвинили друг друга в нарушении "режима тишины" в Донбассе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Два мирных жителя Докучаевска ранены в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые 59 раз нарушили режим перемирия, сообщил журналистам в субботу представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"За прошедшие сутки ВС Украины 59 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП (боевая машина пехоты - ИФ), БТР (бронетранспортер - ИФ), гранатометы и стрелковое оружие", - сказал он.

По его словам, два дома повреждено в Петровском районе Донецка, ещё два дома повреждено в населенном пункте Саханка, который после обстрела полностью обесточен, в населенном пункте Гольмовский под Горловкой полностью перебиты линии электропередач.

"В результате обстрелов ВСУ населенного пункта Докучаевск ранения получили Медведева Нина Васильевна, 1960 г.р. и Прокопенко Илья Васильевич, 1984 г.р. Более 500 жилых и административных домостроений остались без света, газа и воды", - сказал представитель Минобороны ДНР.

Между тем пресс-центр украинской спецоперации на востоке страны сообщил в субботу на своей странице в фейсбуке, что противник за минувшие сутки 54 раза обстрелял позиции украинских военных в Донбассе.

"Вследствие обстрелов в течение минувших суток трое военнослужащих ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на приморском направлении противник обстрелял опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Гранитного, Гнутово, Чермалыка и Новотроицкого. На донецком направлении открывался огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм по позициям ВСУ в районе Новолуганского и Луганского. На луганском направлении обстреляны из гранатометов различных систем позиции украинских военных у Новоалександровки и Крымского.