Число жертв ДТП с автобусом близ Мармариса возросло до 20 человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Не менее 20 человек стали жертвами ДТП участием туристического автобуса, которое произошло на юго-западе Турции в районе города Мармарис, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на губернатора провинции Мугла Амира Чичека.

"К сожалению, у нас 20 погибших, и еще 11 человек серьезно ранены", - сказал он.

По данным местных властей, в автобусе ехали турецкие туристы. Он направлялся в Мармарис из города Измир. Водитель потерял управление над машиной, после чего автобус пробил дорожное заграждение и упал в ущелье.