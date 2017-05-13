NDI выявил поддержку большинством жителей Грузии евроинтеграции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Большинство граждан Грузии поддерживают курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО, заявили в американском Национальном демократическом институте (NDI) по итогам проведенного опроса.

По его данным, 80% опрошенных поддерживают цель правительства Грузии вступить в Евросоюз, против этого выступили 12% респондентов.

Согласно данным опроса, 68% жителей Грузии разделяют желание властей страны по вступлению в НАТО, 21% негативно относятся к этим планам.

Кроме того, 48% опрошенных назвали распад СССР хорошим событием для Грузии. В то же время 42% респондентов отрицательно оценили это событие для страны.

В NDI заявляют, что больше всего развал СССР считают плохим событием для Грузии жители населенных пунктов сельского типа, опрошенные в местах компактного проживания национальных меньшинств и люди пожилого возраста.

Опрос проводился в период с 7 по 28 апреля. Было опрошено 2493 человека по всей Грузии.

NDI был создан властями США в 1983 году. В настоящее время председателем совета директоров института является экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В 2015 году деятельность NDI была объявлена нежелательной на территории РФ.