Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

По словам президента мотоклуба "Ночные волки. Донбасс", она сама выступила с такой инициативой, написав обращение к главе самопровозглашенной республики

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет во время торжественного открытия мотосезона в Луганске вручил российской певице Юлии Чичериной паспорт гражданина ЛНР, сообщает Луганский информационный центр.

"В этот день хотел бы вручить паспорт ЛНР всем нам известной Юлии Чичериной. В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики", - приводит ведомство слова Корнета в субботу.

В свою очередь президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов (также известный как "Прокурор" - ИФ) сообщил, что российская певица сама выступила с инициативой получения паспорта, написав соответствующее обращение к главе ЛНР Игорю Плотницкому.

"Организационными вопросами занимался непосредственно я, и я благодарен главе ЛНР за то, что он подписал письмо (обращение Юлии Чичериной - ИФ) и сказал "конечно же - "да", - отметил он.

В феврале этого года Россия официально признала документы ЛНР и ДНР, соответствующий указ был подписал президентом Владимиром Путиным. Комментируя это решение, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что признание в России документов, выданных самопровозглашенными республиками Донбасса, продиктовано исключительно гуманитарными соображениями.