Как минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в Греции

Состав сошел с рельсов и врезался в жилой дом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сошел с рельсов в Греции, жертвами аварии стали по меньшей мере четыре человека, не менее пяти пострадали, сообщил в воскресенье телеканал SkyNews со ссылкой на компанию TrainOSE.

Rail company TrainOSE says at least four people have died and five others have been injured after a passenger train derailed in Greece — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) May 13, 2017

Поезд, следовавший по маршруту Афины - Фессалоники, сошел с рельсов в субботу вечером в районе деревни Адендро. Свидетели рассказали, что состав врезался в дом. Два жителя пострадавшего здания спрыгнули с балкона.

По предварительной информации, в поезде находились около ста человек. С рельсов сошли пять вагонов. Машинист поезда находится в критическом состоянии.

На месте аварии находятся 12 пожарных бригад и несколько десятком машин скорой помощи. Причину схода пока не удалось установить.