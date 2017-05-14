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Как минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в Греции

Состав сошел с рельсов и врезался в жилой дом

Как минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в Греции
Сошедший с рельсов поезд
Фото: ТАСС/AP

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сошел с рельсов в Греции, жертвами аварии стали по меньшей мере четыре человека, не менее пяти пострадали, сообщил в воскресенье телеканал SkyNews со ссылкой на компанию TrainOSE.

Поезд, следовавший по маршруту Афины - Фессалоники, сошел с рельсов в субботу вечером в районе деревни Адендро. Свидетели рассказали, что состав врезался в дом. Два жителя пострадавшего здания спрыгнули с балкона.

По предварительной информации, в поезде находились около ста человек. С рельсов сошли пять вагонов. Машинист поезда находится в критическом состоянии.

На месте аварии находятся 12 пожарных бригад и несколько десятком машин скорой помощи. Причину схода пока не удалось установить.

Теги: Греция
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