Как минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в Греции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сошел с рельсов в Греции, жертвами аварии стали по меньшей мере четыре человека, не менее пяти пострадали, сообщил в воскресенье телеканал SkyNews со ссылкой на компанию TrainOSE.

Rail company TrainOSE says at least four people have died and five others have been injured after a passenger train derailed in Greece