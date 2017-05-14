Путин пригласил участников форума "Один пояс, один путь" посетить в текущем году Петербург и Владивосток

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил участников китайского международного форума "Один пояс, один путь" посетить Санкт-Петербург и Владивосток в текущем году.

"Очевидно, что идеи и инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения. И мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях", - сказал он в рамках своего выступления на саммите.

"Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных кругов, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форума и в сентябре - Восточного экономического форума во Владивостоке", - добавил глава российского государства.

В.Путин особо подчеркнул, что Россия видит будущее евразийского партнёрства не просто как налаживание новых связей между государствами и экономиками. "Оно должно изменить политический и экономический ландшафт континента, привести Евразии мир, стабильность, процветание, принципиально новое качество жизни", - отметил президент.

"Нашим гражданам нужны очень понятные вещи: безопасность, уверенность в завтрашнем дне, возможность трудиться и повышать благосостояние своих семей. Обеспечить им такие возможности наш общий долг и общая ответственность", - подчеркнул российские лидер.

В этом отношении "Большая Евразия", по его словам, - это не абстрактная геополитическая схема, а цивилизационный проект, устремленный в будущее.

"Уверен, действуя в духе сотрудничества, мы его обязательно реализуем. Думаю, что есть все основания поблагодарить председателя (КНР - ИФ) Си Цзиньпина за его инициативу. Очень своевременная и имеющая хорошие перспективы", - заключил В.Путин, пожелав всем успеха в совместной работе.