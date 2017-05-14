Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Португальский певец Сальвадор Собраль выиграл международный музыкальный конкурс "Евровидение", проходивший в Киеве.
- В Пентагоне рассказали, что в минувшую пятницу над Черным морем произошел инцидент с российским самолетом, который приблизился к американскому разведчику. Это случилось во второй раз за неделю.
- КНДР еще раз запустила ракету. В США утверждают, что это была баллистическая ракета средней дальности, которая не может долететь до их берегов.
- Пассажирский поезд сошел с рельсов в Греции. Погибли не меньше четырех человек.