Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Португальский певец Сальвадор Собраль выиграл международный музыкальный конкурс "Евровидение", проходивший в Киеве.

- В Пентагоне рассказали, что в минувшую пятницу над Черным морем произошел инцидент с российским самолетом, который приблизился к американскому разведчику. Это случилось во второй раз за неделю.

- КНДР еще раз запустила ракету. В США утверждают, что это была баллистическая ракета средней дальности, которая не может долететь до их берегов.

- Пассажирский поезд сошел с рельсов в Греции. Погибли не меньше четырех человек.