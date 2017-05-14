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Президент Чехии посетит Россию в ноябре

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве ждут визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре нынешнего года.

Путин отметил, что воспринимает сегодняшнюю беседу "как часть подготовки визита (Земана) в ноябре в Россию".

"Наши ведомства уже начали эту подготовку. Министерство культуры, МИД уже готовят выставку в Москве, чему мы очень рады. Уверен, что российская публика, российские ценители искусства тоже будут очень рады и с удовольствием познакомятся с этой выставкой", - отметил российский лидер.

Он констатировал, что "в сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, в начале этого года наблюдается рост товарооборота (между РФ и Чехией) более, чем на 44%".

Президент Чехии предположил, что рост товарооборота растет за счет притока российских туристов в Чехию.

Перед началом переговоров Земан, который заявил, что ему не нужен перевод с русского на чешский язык, поприветствовал членов российской делегации, особо обратившись к главе МИД Сергею Лаврову: "Добрый день, господин министр. Вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить".

"Не рекомендую", - уточнил Путин.

"Это не столько президент, сколько наша Государственная дума", - добавил Лавров.

Теги: Чехия, Владимир Путин, Милоша Земан
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