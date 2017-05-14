Американский беспилотник провел разведку в Донбассе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk в воскресенье совершил 10-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, тяжелый американский беспилотник с позывным UAVGH000, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, собирая разведывательные сведения, но не пересекал ее. Полет проходил на высоте приблизительно 15,5 тыс. метров.

В какие-то моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российским границам (в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях) на расстояние приблизительно в 70-80 км, отмечается в сообщениях.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также приграничными областями России. Кроме того, он мог видеть и действия, предпринимаемые вооруженными силами Украины.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тыс. метров. Маршрут полета беспилотника после вылета из Италии пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины он вошел севернее территории Молдавии. Затем беспилотник продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в направлении Донбасса.

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk практически ежемесячно совершает разведывательные полеты в Донбассе.

В прошлом и текущем году он, кроме того, применялся для обнаружения и уничтожения целей боевиков в Ливии с помощью своего ракетного вооружения. С января 2015 года американские стратегические беспилотники стали регулярно осуществлять разведывательные полеты в районе Черного моря, в том числе у побережья Крыма.