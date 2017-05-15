Toyota вложится в создание летающего автомобиля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Японская корпорация Toyota инвестирует около $350 тысяч в разработку проекта летающего автомобиля SkyDrive, пишет в воскресенье Independent.

Тестовые полеты реактивных автомобилей намечены на конец 2018 года, а в 2020 году, по плану разработчиков, они уже смогут принять участие в церемонии зажжения Олимпийского огня в Токио.

Сейчас проектом SkyDrive на добровольческих основаниях занимается группа инженеров Toyota, до сих пор он существовал за счет краудфандинга.

Летающий автомобиль будет подниматься в воздух с помощью роторов, по аналогии с устройством беспилотников. Он сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 км в час. Машина также сможет перемещаться и по земле, в этом случае ее максимальная скорость составит 150 км в час.