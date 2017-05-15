Си Цзиньпин призвал мировых лидеров отказаться от протекционизма

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обратился к лидерам мировых держав с призывом отказаться от протекционизма в пользу глобализации в международных отношениях.

"Нам надо стремиться к получению результатов от большей открытости и сотрудничества, избегать раздробленности, возведения препятствий, тормозящих взаимодействие, формирования эксклюзивных механизмов в этом направлении, надо отказаться от протекционизма", - заявил китайский руководитель в рамках проходящего в Пекине представительного международного форума "Один пояс - один путь".

В настоящее время "глобализация встречает на своем пути препятствия", отметил он.

Си Цзиньпин заверил, что инициатива создания "Одного пояса - одного пути" открыта для всеобщего участия, и подчеркнул: "В мире роста, независимости и вызовов ни одна страна не в состоянии противостоять вызовам или решить мировые проблемы самостоятельно".

Президент РФ Владимир Путин, принимающий участие в работе форума, заявил, что Россия поддерживает проект "Один пояс - один путь" и будет активно в нем участвовать. При этом важно, отметил он, чтобы интеграция на пространстве Евразии опиралась на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно.