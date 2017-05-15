СБУ отчиталась о предотвращении акций по дискредитации Порошенко

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины упредила акции по дискредитации президента Украины Петра Порошенко путем пикетирования сети магазинов "Рошен", заказчиками которых были экс-глава администрации президента Андрей Клюев и бывший депутат Рады Владимир Олейник, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"Андрей Клюев, Владимир Олейник... организаторы мероприятий по дискредитации Порошенко", - сказал Грицак, уточнив, что дискредитация должна была быть осуществлена путем акций на объектах "Рошена".

В свою очередь, начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко добавил, что акции планировалось с участием людей под видом участников боевых действий в Донбассе. Также поводом для захода на фабрику "Рошен" должна была стать тема декоммунизации.