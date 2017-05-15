Финляндия увеличит штат пограничников на границе с Россией

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Департамент пограничной охраны Финляндии объявил о приеме новых сотрудников для работы на границе с Россией.

"В течение последующих двух лет обучение пройдут около 155 новых пограничников", - сообщил в понедельник порталу телерадиовещания Yle начальник отдела планирования и экономики погранслужбы полковник Яакко Хамунен (Jaakko Hamunen).

Увеличение штата стало возможным благодаря дополнительному финансированию. Согласно проведенным в апреле переговорам, правительство будет до 2020 года включительно дополнительно выделять по 10 млн евро. Почти все деньги пойдут на зарплаты новым сотрудникам.

Острая потребность в новых сотрудниках возникла в связи с тем, что в силу новых правил Шенгена прохождение границы между Финляндией и Россией замедлилось. С апреля все пересекающие границу подвергаются усиленной проверке документов.

Кроме того, заметно выросло количество россиян, приезжающих в Финляндию. Очереди на границе вызывают у них недовольство. Это, свою очередь, беспокоит местных предпринимателей, которые опасаются потери клиентов.